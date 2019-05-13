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СК возбудил дело по факту незаконного лишения свободы школьников в Татарстане

Ранее сообщалось, что вооруженный подросток удерживал учеников в гимназии в Казани

ТАСС, 13 мая. Следователи возбудили уголовное дело после того, как вооруженный пневматическим пистолетом и ножом подросток удерживал школьников в гимназии в Казани, сообщает пресс-служба СК РФ.

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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы")", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Утром в понедельник 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, пришел в гимназию №7. Он зашел в класс, достал оружие и, сев за стол учителя, не давал ученикам покинуть помещение.

"В дальнейшем он был задержан. В результате действий подростка никто из учеников не пострадал. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении", - поясняется в сообщении.

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