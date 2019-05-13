В Мордовии обнаружили тело упавшего в реку четырехлетнего ребенка

ТАСС, 13 мая. Тело пропавшего 5 мая четырехлетнего мальчика нашли в реке Алатырь в Ичалковском районе Мордовии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"13 мая в ходе поисковых мероприятий в реке Алатырь было обнаружено тело четырехлетнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мальчик упал в реку еще 5 мая, когда играл на берегу реки с четырехлетней девочкой, которая и рассказала о произошедшем. Подоспевшие на помощь взрослые не нашли ребенка ни на берегу, ни в воде. Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК. Тело ребенка извлечено из воды, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.