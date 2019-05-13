Члена правления бюро развития туризма Риги задержали по подозрению в коррупции

РИГА, 13 мая. /ТАСС/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии задержало члена правления Рижского бюро по развитию туризма Виту Ермоловичу. Об этом сообщило агентство LETA в понедельник.

Согласно сообщению, Ермоловича покинула здание в сопровождении сотрудников БПБК и вместе с ними села в машину.

Ранее БПБК информировало, что начало уголовный процесс в отношении должностных лиц Рижского бюро по развитию туризма, которое учреждено самоуправлением Риги. Дело начато по подозрению в растрате бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. Как отмечает БПБК, уголовный процесс начат 5 апреля по итогам анализа полученной информации, в том числе от Госконтроля республики. Уголовно-процессуальные действия были проведены в понедельник в Риге, а также в Германии, Швеции и Испании.

Ранее в понедельник Госконтроль Латвии заявил, что Рижское самоуправление в течение трех лет потратило нецелевым способом более €20 млн. По утверждению ведомства, эти деньги расходовались через Рижское бюро развития туризма и портал городских новостей Riga.lv. Ревизия была проведена за период с 1 января 2016 года по 30 июня 2018 года.