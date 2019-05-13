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Суд приговорил к 9,5 года колонии мужчину, убившего нижегородского журналиста

Дмитрий Панкратов ударил 27-летнего журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова кирпичом по голове и скрылся с места преступления 22 июля 2018 года

ТАСС. 13 мая. Нижегородский районный суд приговорил к 9,5 года лишения свободы Дмитрия Панкратова, который убил журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель суда.

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"Приговор - 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Тело 27-летнего журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова было обнаружено 23 июля 2018 года около Казанской набережной в Нижнем Новгороде. По подозрению в убийстве был задержан его знакомый Дмитрий Панкратов, он был заключен под стражу.

Как установило следствие, утром 22 июля Панкратов ударил Суворова кирпичом по голове, после чего скрылся с места преступления. Мужчина признал свою вину, экспертиза признала его вменяемым.

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