В Москве осужден на 17 лет участник банды, напавший на инкассаторов в 2009 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к 17 годам лишения свободы участника банды, напавшего в 2009 году около торгового комплекса "Москва" на сотрудников ЧОП, перевозивших деньги. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве.

"Приговором Московского городского суда Игорь Сорокин признан виновным в совершении указанных преступлений и осужден на лишение свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в ГСУ.

Сорокин признан виновным в создании банды, незаконном приобретении оружия, разбое, убийстве двух и более лиц, сопряженном с бандитизмом, и покушении на убийство. Следствие и суд установили, что не позднее июня 2007 года 42-летний Сорокин создал устойчивую вооруженную группу в целях нападения на инкассаторов. Вечером 16 декабря 2009 года около торгового комплекса "Москва" участники банды с огнестрельным оружием напали на сотрудников ООО "ЧОП "Группа безопасности", осуществлявших инкассацию денежных средств. В результате нападения погибли трое сотрудников охранного предприятия, у них было похищено 68 миллионов рублей.

Используя аналогичную схему, 3 августа 2010 года Сорокин и его соучастники вблизи Волжского бульвара совершили разбойное нападение на лиц, перевозивших денежные средства для частной фирмы. Один из мужчин погиб, другой был тяжело ранен, а злоумышленники похитили 474 тыс. рублей.

Ранее восемь участников данной вооруженной группы приговорены судом к лишению свободы на сроки от 13 лет до пожизненного.