Полицейский бронеавтомобиль попал в ДТП на юге Москвы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бронированная разведовательно-дозорная машина (БРДМ), принадлежащая полиции, попала в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром в понедельник БРДМ с надписью "Полиция" на борту, который ехал по Севастопольскому проспекту, попал в ДТП. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Факт инцидент ТАСС подтвердили в столичном управлении ГИБДД. "Утром 13 мая служебная бронированная машина ехала в составе колонны по Севастопольскому проспекту, когда с ней столкнулся легковой автомобиль Opel, следовавший в попутном направлении. В результате оба транспортных средства получили механические повреждения", - сказали в Госавтоинспекции, не уточнив ведомственную принадлежность спецтехники.

В Госавтоинспекции отметили, что устанавливаются все обстоятельства инцидента.