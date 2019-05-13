В Волгограде из-за сообщения о минировании эвакуировали аэропорт, ж/д вокзал и два ТЦ

ВОЛГОГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Пассажиров и персонал международного аэропорта Волгограда эвакуировали в связи с проверкой сообщения о минировании, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"На телефон администрации аэропорта поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Сотрудники, пассажиры и все присутствующие в терминалах С и С2 были оперативно эвакуированы из зданий. В результате проверки аэровокзального комплекса кинологической службой угроза не подтвердилась. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, эвакуация проходит на вокзале, пригородном вокзале, автовокзале и двух торгово-развлекательных центрах города. "Посетители и персонал эвакуированы, проводятся проверки сообщений о заложенных взрывных устройствах", - добавил собеседник агентства.