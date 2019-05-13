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Разлив нефтепродуктов на площади 150 кв.м произошел в Казани

Минэкологии республики проводит химический анализ нефтепродуктов для присвоения класса опасности загрязняющего вещества

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Разлив нефтесодержащей жидкости произошел в поселке Юдино города Казани. Об этом в понедельник говорится в распространенном сообщении главного управления МЧС России по Татарстану.

"В понедельник в 09:41 мск поступило сообщение о том, что произошел разлив нефтесодержащей жидкости из металлических емкостей в поселке Юдино. Причина происшествия устанавливается", - отмечается в сообщении.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, площадь загрязнения составила более 150 кв. м. Инспекторы центрального территориального управления Минэкологии республики отобрали пробы для общего химического анализа и присвоения класса опасности загрязняющего вещества.

Возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы).

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