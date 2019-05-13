Власти Ростовской области назвали причину взрыва газа в жилом доме поселка Чистоозерный

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Причина взрыва бытового газа в многоквартирном доме Каменского района Ростовской области в ночь на 12 мая - халатность одного из жильцов, сообщается в стенограмме брифинга губернатора Василия Голубева.

"Человек, который погиб, вел асоциальный образ жизни, на это жаловались соседи. <…> У него не было заключено соглашения на обслуживание внутридомового газового оборудования. С этим тоже разбираются. <…> Тут очевидный человеческий фактор, халатность", - цитирует пресс-служба Голубева. Он добавил, что намерен выслушать доклады полиции по поводу этого дома, так как жильцы ранее писали заявления с жалобами на соседа.

Как сообщалось, произошедший в ночь на 12 мая взрыв в жилом доме поселка Чистоозерный унес жизни двух человек - мужчины и ребенка 2010 года рождения. Семьи погибших получат материальную помощь в 1 млн рублей. С матерью погибшей девочки глава региона уже встретился. "Она по образованию психолог и работает психологом. Мы возьмем эту семью на отдельное сопровождение. Обязательно изучим семейные потребности. Они снимали эту квартиру. Сейчас продолжают ремонтировать дом, который недавно приобрели", - приводит пресс-служба слова Голубева.

Также в результате происшествия пострадали двое, мужчина и женщина находятся в больнице в стабильном состоянии. Они получат от 200 до 400 тыс. рублей, так от 50 до 100 тыс. рублей выделят жильцам, утратившим имущество. Всего спасено 16 человек, 13 из них находятся в пункте временного размещения на базе местной больницы, остальные отправились к родственникам.

Как сообщалось ранее, газовое оборудование в доме по улице Ленина в поселке Чистоозерный проверяли в марте, жалоб от жильцов не поступало. Предварительные результаты обследования оборудования в поврежденном доме после происшествия не выявили повреждений газопроводов или газовых приборов, все оборудование было исправно.