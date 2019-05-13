Медведев поручил проанализировать достаточность требований по безопасности в школах

ГОРКИ, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать достаточность требований по обеспечению безопасности в школах в связи с инцидентом в казанской гимназии.

"У нас, к сожалению, очередное происшествие в школе случилось, там без тяжких последствий, но, тем не менее, нужно проанализировать еще раз те требования, которые существуют по входу в школу, по обеспечению защиты и безопасности, за которые с одной стороны отвечает МВД, а с другой стороны - Министерство просвещения, в ряде случаев - частные охранные структуры. Надо посмотреть, насколько они работают, потому что, если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Он не исключил, что в данном случае имело место "разгильдяйство обычное". В то же время, по его словам, "может быть, чего-то и не хватает". Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову вместе с МВД и Минпросвещения "все это проанализировать и доложить".

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы")", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Утром в понедельник 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, пришел в казанскую гимназию №7. Он зашел в класс, достал оружие и, сев за стол учителя, не давал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. В результате действий подростка никто из учеников не пострадал. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы". Как сообщили в ведомстве, "в рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении".