Пожарные МЧС за неделю отстояли от огня восемь населенных пунктов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. пожаров на площади свыше 150 тыс. гектаров произошло в России за прошлую неделю, пожарные не допустили распространения огня в сторону восьми населенных пунктов с населением свыше 5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Согласно докладу Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, в 53 субъектах РФ прогнозировалось ухудшение лесопожарной обстановки. На территории 46 из них в течение недели возникло более 1,1 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 150 тыс. гектаров", - сообщили в министерстве. Там отметили, что наиболее сложная обстановка складывалась в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской, Иркутской, Курганской и Челябинской областях.

Для ликвидации пожаров в трех субъектах привлекалось пять аэромобильных группировок территориальных органов, учебных заведений, спасательных воинских формирований МЧС России. В целях защиты от огня населенных пунктов и объектов экономики авиацией МЧС проведено более 160 сбросов воды общей массой свыше 1500 тонн.

С помощью космического мониторинга было зарегистрировано более 6 тыс. термических точек. Значительное их увеличение отмечается в Сибирском федеральном округе: в Алтайском, Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. В течение недели не допущено переходов огня с горящей сухой растительности на жилые дома и хозяйственные постройки, отметили в пресс-службе.

Первый замминистра МЧС Александр Чуприян акцентировал внимание регионов на необходимости дополнительного привлечения к тушению пожаров отрядов добровольцев. "Начальников главных управлений прошу принять необходимые меры по привлечению добровольной пожарной охраны к тушению пожаров", - цитирует пресс-служба слова Чуприяна.

В настоящее время, по данным МЧС РФ, сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Бурятии, Забайкальского, Хабаровского и Красноярского краев.