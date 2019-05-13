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Аэропорт, автовокзалы и торговые центры Липецка проверяют после сообщений о минировании

Всего поступила информация о минировании 7 объектов в городе

ТАСС, 13 мая. Кинологи с собаками обследуют семь объектов в Липецке: аэропорт, железнодорожный вокзал, два автовокзала и три торговых центра, куда поступили сообщения о минировании. Об этом рассказал ТАСС представитель УМВД по Липецкой области.

"Полицейские работают по телефонным звонкам [с угрозами минирования], которые поступили в Липецке на Центральный автовокзал и автовокзал в районе завода "Сокол", на железнодорожный вокзал, в аэропорт и в три торговых центра. Число эвакуированных пока неизвестно", - сказал собеседник.

Он уточнил, что решение об эвакуации принимает собственник объекта. "И на сами объекты - не в полицию, не в экстренные службы - поступили звонки и сообщения о возможном минировании зданий", - сказал собеседник агентства.

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