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Кадыров опроверг информацию о нападении террористов на силовиков в Чечне

Глава республики также призвал наказать по закону тех, кто стоит за информационным вбросом

ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "фальшивкой" появившиеся ранее в социальных сетях видео, снятое якобы при нападении террористов на силовиков в окрестностях Урус-Мартана.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись боевиков, на которой, по их утверждению, запечатлен обстрел конвоя российских силовиков в районе населенного пункта Урус-Мартан в Чеченской Республике. Как сообщалось, обстрел колонны, состоящей из двух внедорожников и одного грузовика, произошёл 22 апреля 2019 года в неподалеку от селения в Рошни-Чу.

"Иблисское государство - террористическая организация, запрещенная в России. Но отдельные ресурсы тиражируют её фальшивку, что в окрестностях Урус-Мартана боевики обстреляли силовиков. Никакого инцидента не было", - написал Кадыров в Twitter, призвав наказать по закону тех, кто стоит за информационным вбросом.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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