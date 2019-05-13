Кадыров опроверг информацию о нападении террористов на силовиков в Чечне

Иблисское государство - террористическая организация, запрещенная в России. Но отдельные ресурсы тиражируют её фальшивку, что в окрестностях Урус-Мартана боевики обстреляли силовиков. Никакого инцидента не было. Информационный террор, за который по закону нужно призвать к ответу.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись боевиков, на которой, по их утверждению, запечатлен обстрел конвоя российских силовиков в районе населенного пункта Урус-Мартан в Чеченской Республике. Как сообщалось, обстрел колонны, состоящей из двух внедорожников и одного грузовика, произошёл 22 апреля 2019 года в неподалеку от селения в Рошни-Чу.

"Иблисское государство - террористическая организация, запрещенная в России. Но отдельные ресурсы тиражируют её фальшивку, что в окрестностях Урус-Мартана боевики обстреляли силовиков. Никакого инцидента не было", - написал Кадыров в Twitter, призвав наказать по закону тех, кто стоит за информационным вбросом.