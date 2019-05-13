Около 4 тыс. человек эвакуировали в Ярославле после сообщений о минировании зданий

ТАСС, 13 мая. Шесть объектов в Ярославле, в том числе главный железнодорожный вокзал, автовокзал и аэропорт проверяют на наличие взрывчатых веществ после сообщений о минировании. Эвакуировали около 4 тыс. человек, рассказал ТАСС представитель управления МЧС по Ярославской области.

"Порядка 4 тыс. человек эвакуировано после сообщений о минировании шести объектов в Ярославле - главного автовокзала, железнодорожного вокзала, аэропорта, торговых центров "Шоколад" и "Рио", - сказал он.

По данным МЧС, в аэропорту в понедельник рейсы не запланированы, поэтому на работе воздушной гавани ситуация никак не отразилась.

Сейчас проверка продолжается, объекты проверяют кинологические расчеты, сотрудники полиции и управления ФСБ по региону.