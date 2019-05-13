Адвокат отца полковника Захарченко обжаловал приговор по делу о хищении средств банка МИА

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Представители защиты осужденного на четыре года колонии отца полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктора Захарченко - обжаловала приговор по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство". Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Калинин в понедельник.

"Приговор обжаловали, просим отменить и вынести оправдательный", - сказал он.

Представители защиты осужденного по делу бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина также не согласны с приговором и обжаловали его. "Сегодня мы подали апелляционную жалобу на приговор Мещанского суда", - сказал адвокат Корьевкина Вячеслав Леонтьев.

"Обвинение не смогло доказать, что Виктор Захарченко передавал денежные средства Владимиру Корьевкину, что показывает несостоятельность позиции обвинения, поскольку отсутствует основной признак преступления - корысть. Таким образом, приведенная в обвинительном заключении квалификация деяния явно не соответствует фактическим обстоятельствам, изложенным в материалах уголовного дела. Считаем приговор необоснованным, несправедливым и без четких обоснований тому наказанию, которое было избрано судом", - сказал Леонтьев.

Суд также оштрафовал Захарченко на 800 тыс. рублей, Корьевкина осудил на 4,5 года колонии и штраф в размере 900 тыс. рублей. Суд постановил зачесть время содержания фигурантов под стражей и домашним арестом в срок отбытия наказания из расчета день за полтора.

Согласно материалам суда, что Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и выплачивал ему зарплату. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015 года организованная группа в составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средства банка на сумму 1,7 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб (находится в международном розыске), который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн рублей.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в преступлениях коррупционной направленности, у него при обыске были изъяты около 8 млрд рублей. Следственные действия по ряду предъявленных ему обвинений уже завершены.

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