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Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание правительства Саратовской области

По словам источника, пострадавших в происшествии нет

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в здании правительства Саратовской области в ночь на понедельник после того, как неизвестный бросил в здание бутылку с воспламеняющийся жидкостью. Пострадавших в результате нет, возгорание потушила охрана, об этом ТАСС сообщил источник в правительстве.

"Вчера вечером неизвестный бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью в здание правительства. В результате произошло возгорание площадью менее 1 кв. м, оно было потушено силам охраны. Пострадавших нет", - уточнил источник, добавив, что сейчас личность неизвестного устанавливают правоохранительные органы.

В ГУ МЧС региона пояснили ТАСС, что сообщений о пожаре в здании правительства не поступало.

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РоссияСаратовская область
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