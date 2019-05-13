Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание правительства Саратовской области

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в здании правительства Саратовской области в ночь на понедельник после того, как неизвестный бросил в здание бутылку с воспламеняющийся жидкостью. Пострадавших в результате нет, возгорание потушила охрана, об этом ТАСС сообщил источник в правительстве.

"Вчера вечером неизвестный бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью в здание правительства. В результате произошло возгорание площадью менее 1 кв. м, оно было потушено силам охраны. Пострадавших нет", - уточнил источник, добавив, что сейчас личность неизвестного устанавливают правоохранительные органы.

В ГУ МЧС региона пояснили ТАСС, что сообщений о пожаре в здании правительства не поступало.