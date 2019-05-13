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В Ижевске не нашли взрывоопасных устройств после сообщений о минировании ряда объектов

Здания проверяли саперы ОМОН

ИЖЕВСК, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов на нескольких объектах в Ижевске, в том числе в аэропорту, которые были оцеплены после сообщений о минировании. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

"Все объекты проверены саперами ОМОН, взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Ижевске для обследования объектов, в том числе аэропорта и нескольких торговых центров, после сообщений о минировании были задействованы саперы ОМОН.

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