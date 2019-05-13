В прокуратуре опровергли причастность к смерти помощника прокурора в Москве его коллеги

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудник прокуратуры не причастен к смерти помощника Бутырского межрайонного прокурора Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре в связи с публикациями СМИ.

"Прокуратура Москвы подтверждает факт обнаружения трупа помощника Бутырского межрайонного прокурора и возбуждения в связи с этим уголовного дела. Опубликованные накануне в некоторых средствах массовой информации сведения о возможной причастности к этой смерти другого прокурорского работника и его задержании не соответствуют действительности", - сказали в прокуратуре.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов задержали работника прокуратуры по подозрению в причастности к смерти 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора.