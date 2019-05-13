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СМИ: в Аргентине мужчина пытался проникнуть в президентский дворец с пистолетом

Он подошел к охране и сказал, что должен встретиться с Маурисио Макри. Мужчину не пустили в здание, после чего он бросил за ограждение ящик и попытался скрыться

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая. /ТАСС/. Полиция Аргентины задержала мужчину, который пытался проникнуть в президентский дворец с пистолетом. Об этом сообщил в понедельник телеканал Todo Noticias.

По его данным, мужчина подошел к охране у президентского дворца, расположенного в центре Буэнос-Айреса, и сказал, что должен встретиться с главой государства Маурисио Макри, который в этот момент находился внутри здания. После отказа задержанный бросил за ограждение ящик, в котором был пистолет.

Затем мужчина попытался скрыться, но был задержан.

Теги
АргентинаМакри, Маурисио
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