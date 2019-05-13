Суд в Ростове отклонил жалобу экс-депутата Бессонова на обвинительный приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Ростовский областной суд отказал передавать кассационные жалобы защиты бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова, осужденного за насилие в отношении полицейского, для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В конце января жалобы на решения судов первой и второй инстанций поступили в президиум областного суда.

"Постановлением судьи Ростовского областного суда отказано в передаче кассационных жалоб защитников осужденного Бессонова на приговор Кировского районного суда от 12 сентября 2018 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 5 декабря 2018 для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - сказали в пресс-службе.

Адвокат Бессонова Дмитрий Аграновский сообщил ТАСС, что защита намерена продолжать дело.

В сентябре 2018 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил Бессонова к трем годам лишения свободы. 5 декабря апелляционный суд оставил приговор без изменения. Бывший парламентарий на суде не присутствовал, так как, по данным родственников, находится за пределами России. Экс-депутат объявлен в розыск.

По данным суда, Бессонов 2 декабря 2011 года на митинге в Ростове-на-Дону разорвал форменную куртку полицейскому Олегу Мышенину и избил его, а также порвал куртку и два раза ударил полковника полиции Антона Грачева. Бессонов обвиняется по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".