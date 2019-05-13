Полицейские проверяют сообщения о "минировании" зданий в Орле

ОРЕЛ, 13 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Орловской области проверяют сообщения о "минировании" торговых центров и государственных организаций Орла. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Правоохранительными органами проводится проверка информации о минировании ряда организаций, расположенных на территории города Орла. По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, поступил ряд анонимных сообщений об угрозах взрыва в торговых центрах "Рио", "Атолл", ЦУМ и "Радуга", здания автовокзала.