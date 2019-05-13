В Дагестане при возгорании пассажирской "Газели" погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане. В результате инцидента погибли трое, пострадал один человек, детей среди них нет. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

"Сегодня на Буйнакском перевале (по дороге из Махачкалы в Буйнакск) произошло возгорание, по предварительным данным, пассажирской "Газели". В результате трое погибли на месте. Еще одного пострадавшего госпитализировали в Буйнакскую центральную городскую больницу, его состояние средней степени тяжести", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, детей среди жертв и пострадавших нет. "Обстоятельства случившегося уточняются", - добавила собеседница агентства.