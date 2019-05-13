Сообщения о минировании двух вокзалов, аэропорта и пяти ТРЦ в Волгограде оказались ложными

ВОЛГОГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва, поступившие в понедельник на телефоны восьми соцобъектов в Волгограде, среди которых международный аэропорт, железнодорожный и автомобильный вокзалы и пять торгово-развлекательных комплексов (ТРЦ), оказались ложными, информировали журналистов в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Ни одно из сообщений о минированиях в Волгограде не подтвердилось. Всего их [объектов, куда поступили сообщения] было восемь: пять ТРЦ, два вокзала и один аэропорт", - сказано в сообщении ведомства.

В областном управлении МВД уточнили, что на стационарные телефоны этих учреждений были сделаны звонки, "автоматический" голос (робот) сообщил о наличии опасных предметов в здании.

"По каждому объекту во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами проведена тщательная проверка, работали инспекторы-кинологи со служебно-разыскными собаками, опасных предметов обнаружено не было", - отметили в ГУ МВД по региону.