Полиция не обнаружила опасных предметов на вокзалах и в торговых центрах Ярославля

ТАСС, 13 мая. Сотрудники полиции завершили проверку всех объектов в Ярославле, куда поступили сообщения о минировании, опасных предметов не обнаружено. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МВД.

"Оперативные службы провели проверки шести объектов, опасные предметы не обнаружены", - сказала собеседница агентства.

Около 4 тыс. человек были эвакуированы в Ярославле после сообщений о минировании зданий главного автовокзала, железнодорожного вокзала, аэропорта, торговых центров "Шоколад" и "Рио".