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Суд 16 мая проверит законность ареста главы отдела ФСБ Черкалина

Кирилла Черкалина подозревают в получении крупных взяток

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский окружной военный суд 16 мая рассмотрит жалобу на арест начальника одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого в получении крупных взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд 16 мая, в 10:00, рассмотрит апелляционную жалобу на арест Кирилла Черкалина", - сказала представитель суда Ирина Жирнова.

25 апреля 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал Черкалина на два месяца. Как сообщали в Центре общественных связей ФСБ России, Черкалин был задержан по подозрению в получении взяток, двое его бывших подчиненных задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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