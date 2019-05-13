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Сообщения о минировании объектов в Новгородской области не подтвердились

Ранее из ТЦ эвакуировали порядка 1,5 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов на шести объектах в Новгородской области, из которых были эвакуированы люди после анонимных угроз о минировании зданий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Проверки закончились, взрывных устройств не обнаружено, деятельность организаций восстановлена", - сказал собеседник агентства.

Сообщения о минировании зданий поступили в новгородские торговые центры "Волна", "Мармелад", "Русь", "Славянская ярмарка", новгородский железнодорожный вокзал и на автостанцию "Боровичи". Из ряда объектов было эвакуировано порядка 1500 человек.

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