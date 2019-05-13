Торговые центры и автовокзал проверяют во Владимире после сообщения о минировании

ТАСС, 13 мая. Полиция проверяет ряд торговых центров и автовокзал во Владимире после сообщения о минировании. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"13 мая поступили сообщения о минировании объектов торговли и объектов транспортной инфраструктуры во Владимире. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий", - сообщили в ведомстве.

По данным оперативных служб, эвакуация посетителей и сотрудников была проведена в шести торговых центрах и автовокзале. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.