Суд Ярославля приговорил экс-сотрудников УФСИН к лишению свободы за избиение осужденного

ТАСС, 13 мая. Фрунзенский районный суд в Ярославле приговорил бывших сотрудников регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Спартака Любовских и Александра Бурцева к пяти годам и трем месяцам и пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима соответственно за избиение осужденного Виктора Харламова. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Бурцеву назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Любовских - лишение свободы на пять лет и три месяца колонии строгого режима", - сказала Козлова, уточнив, что суд также обязал выплатить Харламову компенсацию морального ущерба в сумме 1 млн рублей.

По словам представителя ярославского регионального отделения общественной организации "Русь сидящая" Руслана Вахапова, уголовное дело в отношение Любовских и Бурцева было возбуждено в марте 2017 года, спустя год после того, как эти сотрудники УФСИН в СИЗО-1 города Ярославля избили осужденного Виктора Харламова. После избиения Харламова врачи удалили ему селезенку, а здоровью был нанесен тяжкий вред.

"Уголовное дело было возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Любовских и Бурцева взяли под стражу, они находились в СИЗО, но через полгода их выпустили под подписку о невыезде", - уточнил Вахапов.