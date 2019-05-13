Источник: в Хакасии горит склад воинской части

ТАСС 13 мая. Склад воинской части горит в Абакане в Хакасии. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Пожар произошел на территории склада воинской части в Абакане. Эвакуация не проводилась", - сообщил собеседник агентства.

По данным сайта регионального главка МЧС, в 21:51 (17:51 мск) произошел пожар в эксплуатируемом здании в Абакане, что за здание, в ведомстве не уточняют.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах, здание военными не эксплуатировалось. "В момент пожара людей или опасных предметов внутри не находилось. Это заброшенная хозяйственная постройка", - сказал собеседник агентства, добавив, что удалось быстро локализовать возгорание.

На тушении задействовано 24 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.