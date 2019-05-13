{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция проверяет сообщения о минировании на Ставрополье

По словам источника, в социальных сетях появилась информация от очевидцев о проведении эвакуации в нескольких торговых центрах и вокзалах в регионе

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют сообщения о минировании торговых центров и вокзалов в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Ранее в социальных сетях появились сообщения от очевидцев о проведении эвакуации в нескольких торговых центрах и вокзалах Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод.

"После анонимных сообщений о минировании проводится эвакуация ряда объектов. Сотрудники полиции проверяют сообщения, обследуют здания", - сказал собеседник.

Теги
РоссияСтавропольский край
Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Улан-Удэ
За рулем одного автомобиля был несовершеннолетний водитель
Читать полностью