Полиция проверяет сообщения о минировании на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют сообщения о минировании торговых центров и вокзалов в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Ранее в социальных сетях появились сообщения от очевидцев о проведении эвакуации в нескольких торговых центрах и вокзалах Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод.

"После анонимных сообщений о минировании проводится эвакуация ряда объектов. Сотрудники полиции проверяют сообщения, обследуют здания", - сказал собеседник.