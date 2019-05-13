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Командование воинской части в Абакане назвало замыкание проводки причиной задымления

Ранее источник сообщал, что на территории части горит склад

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Причиной задымления в здании на территории воинской части в Абакане Республики Хакасия стало замыкание электропроводки. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в командовании воинской части.

"Было зафиксировано задымление неэксплуатируемого здания на территории воинской части в Абакане. Открытого огня не было. По предварительной информации, задымление произошло в результате замыкания электропроводки. На данный момент здание обесточили, провели проветривание, пострадавших нет", - сообщили в части.

Ранее источник ТАСС сообщал, что в Абакане в Хакасии на территории воинской части горит склад. Возгорание удалось быстро локализовать, на тушении было задействовано 24 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.

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