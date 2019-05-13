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Более 100 горняков эвакуировали на шахте в Кузбассе из-за сбоя подачи воздуха

На место происшествия выехали подразделения горноспасателей

КЕМЕРОВО, 13 мая. /ТАСС/. Горняков на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке эвакуировали из-за остановки главного вентилятора, подающего воздух. Никто из них не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник.

"Остановлен вентилятор главного проветривания на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе. На [этот] момент в шахте находился 121 человек, все были выведены на поверхность, пострадавших нет. В настоящий момент вентилятор запущен, проветривание шахты восстановлено", - сказал собеседник агентства.

В МЧС региона ТАСС уточнили, что на место выезжали подразделения горноспасателей, не уточнив подробностей инцидента.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года в Новокузнецке. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн в год коксующегося угля, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн тонн.

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