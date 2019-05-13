Угрозы минирования аэропорта, вокзала и автостанции Махачкалы не подтвердились

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Угрозы минирования аэропорта в Каспийске, а также железнодорожного вокзала, одной из автостанций и ЦУМа в Махачкале, содержавшиеся в поступивших в правоохранительные органы телефонных звонках, не подтвердились. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте республиканского МВД.

"Сегодня в 17:20 мск в дежурную часть МВД по Дагестану и Линейное управление на транспорте поступили телефонные звонки от неизвестных лиц, в которых сообщалось о минировании нескольких административных зданий: железнодорожного вокзала в Махачкале, аэропорта "Уйташ", здания Северной автостанции и ЦУМа в Махачкале. <...> В результате обследования территорий сотрудниками кинологической службы с применением специальных технических средств взрывные устройства не обнаружены. Телефонные сообщения не нашли подтверждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по тревоге были подняты все наряды полиции, здания оцеплены сотрудниками МВД, вызваны все экстренные службы. Люди, находившиеся в зданиях и поблизости, были эвакуированы.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к передаче ложных сообщений об актах терроризма", - сообщает ведомство.