Контейнер с радиационным излучением нашли во дворе многоэтажки в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Контейнер, излучающий радиацию, обнаружили во дворе многоэтажного дома в одном из районов Екатеринбурга. Территория на данный момент оцеплена, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Контейнер промышленного производства. Зафиксировано, что он фонит. Территория оцеплена", - сказал источник.

По его словам, на месте сейчас работают сотрудники МЧС.

"Предметы вывезли в безопасное место коллеги из регионального МЧС, где и будет установлено, насколько они представляли или не представляли опасность для жителей и близлежащих объектов. Также сотрудники спецслужб выясняют, как предметы там оказались. По итогам проверки будет принято советующее решение", - пояснил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.