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СМИ: на юге Мексики разбился легкий самолет

Погибли два человека

МЕХИКО, 13 мая. /ТАСС/. Легкий самолет марки Cessna в понедельник разбился в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. На борту воздушного судна находились два человека, они погибли, сообщил телеканал Televisa.

Самолет направлялся из города Плайя-дель-Кармен в Канкун, однако вскоре после взлета рухнул в районе муниципалитета Отон-Бланко. По предварительным данным, к трагедии привела неисправность, возникшая во время полета.

Прокуратура Кинтана-Роо приступила к расследованию обстоятельств происшествия, приведшего к гибели людей.

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Мексика
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