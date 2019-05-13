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Более 7,5 тыс. человек остались без газа в Дагестане из-за повреждения газопровода

Утечку газа локализовали

ТАСС, 13 мая. Более 7,5 тысяч человек остались без газа в дагестанском Избербаше в результате повреждения подземного газопровода среднего давления. Об этом журналистам сообщили в МЧС по Дагестану в понедельник.

"Поступила информация о том, что в городе Избербаше по улице Маяковского запах газа, обнаружена утечка - трещина на сварном шве подземного газопровода среднего давления третьей категории d 159 мм (стальная труба). Утечка газа локализована путем перекрытия задвижки d 150 мм. Всего в зону отключения попали 2000 абонентов - 7698 человек, в том числе 2311 детей", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы планируется начать во вторник утром и завершить вечером.

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