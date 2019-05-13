СМИ: один человек погиб в результате стрельбы в Хартуме

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, свыше 10 ранены в результате стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в центре Хартума, где проводится сидячая забастовка оппозиции. Об этом сообщил информационный портал Baj News.

По информации издания, вооруженные люди напали на участников проводимой уже большей месяца у штаб-квартиры главного командования ВС акции протеста и начали их избивать, затем в ход пошло оружие. По словам очевидцев, нападавшие были одеты в форму спецназа и сотрудников силовых структур.

Как передает телеканал Sky News Arabia, некоторое время назад в центре суданской столицы прогремел взрыв, идет интенсивная стрельба.

Оппозиционный альянс "За свободу и перемены" обвинил в произошедшем сторонников свергнутого режима Омара аль-Башира, которые, по их словам, "пытаются таким образом посеять хаос и дестабилизировать обстановку".

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований - передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.