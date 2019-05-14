В России за сутки ликвидировали 121 лесной пожар на площади более 19 тыс. га

ТАСС, 14 мая. Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" и региональных лесничеств за минувшие сутки ликвидировали 121 лесной пожар на площади 19 258 га. Как сообщает во вторник пресс-служба ведомства, в настоящее время на территории страны продолжают действовать пожары на площади 29 329 га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13 мая в России ликвидирован 121 лесной пожар на площади 19 258 га. На 00:00 мск 14 мая на территории Российской Федерации действовало 49 лесных пожаров на площади 29 329 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время больше всего пожаров действует в Иркутской области - четыре пожара, из которых три (на площади 8,5 тыс. га) на землях лесного фонда и один пожар - на землях особо охраняемых природных территорий (на площади 1 250 га) ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"), в Забайкальском крае - три пожара на площади 7 тыс. 652 га, в Курганской области - три пожара на площади 6 700 га.

На тушении задействованы 3 021 человек, 635 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении - 60 воздушных судов.

Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в 50 субъектах, режим ЧС введен на территории четырех субъектов.