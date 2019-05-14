NBC: не менее пяти человек погибли при крушении двух гидросамолетов на Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей пять человек погибли в понедельник в результате крушения двух гидросамолетов в штате Аляска. Об этом сообщил телеканал NBC.

Согласно его данным, два самолета столкнулись в воздухе приблизительно в 15 км от города Кетчикан на юго-востоке штата. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (полночь с 13 на 14 мая мск). По данным NBC, в общей сложности на борту двух гидросамолетов находились 14 пассажиров, а также двое пилотов. Продолжаются поиски одного человека.

Ранее сообщалось, что удалось спасти 10 человек, которые были немедленно доставлены в близлежащие населенные пункты для оказания медицинской помощи. Изначально была неизвестна судьба еще шестерых.

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