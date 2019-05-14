В Приморье ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 130 га

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Лесная охрана в Приморском крае за минувшие сутки ликвидировала восемь возгораний на землях лесного фонда. Площадь, охваченная огнем, составила около 130 га. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации края.

"За прошедшие сутки на территории лесного фонда ликвидировали восемь пожаров на площади почти 130 га", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в тушении огня было задействовано 80 человек и 16 единиц техники.

По информации администрации Приморского края, во вторник в регионе действует один лесной пожар на площади 12 га в Чугуевском районе. Также сообщается, что, по данным космического мониторинга, в Приморье выявлено 17 тепловых аномалий.