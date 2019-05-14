В Приамурье ликвидировали шесть из восьми лесных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая. /ТАСС/. Шесть из восьми лесных пожаров в Приамурье удалось ликвидировать на площади 820 га, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади 5206 га, шесть из которых удалось ликвидировать на площади 820 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действующими в регионе остаются два возгорания на площади 4270 га в Архаринском и Бурейском районах. На их ликвидации работают 86 человек и 18 единиц техники. В Бурейском районе возгорание локализовано на площади 116 га.

Всего на тушении пожаров за прошедшие сутки было задействовано 222 человека и 48 единиц техники, в том числе четыре самолета Ан-2.

Особый противопожарный режим объявлен на всей территории Амурской области. С начала весны в регионе зарегистрировано 211 природных пожаров, которые охватили территорию площадью 58 тыс. га.

Приамурье - один из наиболее уязвимых по этому показателю регионов: 27 млн га площади приходится на леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В нынешнем году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы, первые возгорания были зафиксированы 27 марта.