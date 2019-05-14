Добыча на шахте в Кузбассе возобновится после выяснения причин сбоя в системе вентиляции

КЕМЕРОВО, 14 мая. /ТАСС/. Угледобыча в забое шахты "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе приостановлена до выяснения причин сбоя в работе главного вентилятора, из-за которого в понедельник из шахты были эвакуированы более 100 горняков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента угольной промышленности Кузбасса во вторник.

"Проходка приостановлена до выяснения причин. Сейчас там (в шахте - прим. ТАСС) идут мероприятия по жизнеобеспечению и дегазации шахты", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что дегазация необходима для устранения опасных концентраций газов в подземных выработках. Из-за временной приостановки работы вентиляционной системы, которое произошло накануне ночью, проводится проветривание забоя.

Как сообщалось ранее, в понедельник на "Ерунаковской-8" произошла остановка вентилятора, подающего воздух. В момент происшествия под землей находился 121 человек, все были эвакуированы, пострадавших нет. Вентиляционная система позднее была запущена в работу.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года в Новокузнецке. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн тонн.