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Мужчина пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана на западе Москвы

Пострадавший находится в больнице

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мужчина ранен в результате стрельбы, которая произошла у ресторана на Озерной улице в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне поздно вечером мужчина 1993 года рождения поссорился с тремя неизвестными у ресторана "Дуэт" на Озерной улице. В ходе конфликта один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в потерпевшего. Последний госпитализирован с ранением грудной клетки и бедра", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт случившегося, но подробностей не привели. "Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отметили в полиции.

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