Арестованную за убийство дочери жительницу Сахалина отпустили под подписку о невыезде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы на Сахалине изменили меру пресечения 37-летней женщине, арестованной осенью прошлого года по подозрению в жестоком убийстве полуторогодовалой дочери. Женщина отпущена из-под стражи под подписку о невыезде, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Действия женщины переквалифицированы по другой статье Уголовного кодекса РФ. Мера пресечения изменена", - сообщил собеседник агентства. Ранее она подозревалась в убийстве, но доказать ее причастность к преступлению не удалось.

Тело полуторогодовалой девочки с признаками насильственной смерти было найдено 19 октября в мусорном контейнере в пригороде Невельска.

По первоначальной версии следствия, 14 октября женщина вместе с дочерью приехала из села Троицкое в село Шебунино, 18 октября она вместе с девочкой пришла в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки. Дочь капризничала, и хозяева квартиры попросили мать успокоить ребенка. Вместо этого, как считало следствие, женщина нанесла ребенку ножевые ранения, поместила тело в пакет и выбросила с балкона второго этажа. После этого она спустилась и отнесла пакет в мусорный контейнер, а сама отправилась ночевать к своей знакомой.