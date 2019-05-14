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Мужчина провалился в яму с горячей водой на севере Петербурга

Грунт в зоне обвала размыло из-за дефекта на трубопроводе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Мужчина провалился в яму с горячей водой в Приморском районе Санкт-Петербурга, грунт в зоне обвала размыло в результате дефекта на трубопроводе, сообщили ТАСС в пресс-службе теплоэнергетической компании "ТЭК СПб".

"В 09:00 мск ремонтные бригады ГУП "ТЭК СПб" взяли в работу дефект на трубопроводе диаметром 219 мм. В результате технологического нарушения произошел размыв грунта в охранной зоне тепловых сетей без выхода теплоносителя на поверхность. Мужчина сокращал путь в охранной зоне тепловых сетей и провалился. Медики скорой травм и ожогов не диагностировали, он претензий не имеет", - рассказал представитель компании.

Теплоснабжение в результате аварии не приостанавливалось, добавили в "ТЭК СПб".

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