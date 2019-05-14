Полиция назвала несчастным случаем ЧП со свидетельницей по делу Мамаева и Кокорина

ПРАГА, 14 мая. /ТАСС/. Полиция не обнаружила следов насилия на теле выпавшей с балкона одного из отелей чешского горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин россиянки Екатерины Бобковой - свидетельницы по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом ТАСС сообщил во вторник дежурный по районному отделу полиции города Трутнов, на административной территории которого находится Шпиндлерув-Млин.

"Никаких следов насилия на теле раненой при падении с балкона Екатерины Бобковой при осмотре, проведенном экспертами, не было обнаружено, - подчеркнули в полиции. - Согласно версии следствия, она выпала с балкона отеля, когда вышла туда покурить. Это был несчастный случай".

Патруль полиции в ночь на субботу был вызван в отель, где проживала Бобкова. Женщина выпала с балкона четвертого этажа. Она получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу города Градец-Кралове (Восточная Чехия). Пострадавшая была введена в искусственную кому, так как ее состояние оценивается как очень тяжелое.

В посольстве РФ в Чехии корреспонденту ТАСС сообщили, что дипломаты находятся в контакте с чешскими властями по делу Екатерины Бобковой. Дипломатическое представительство готово оказать ей любую необходимую помощь.