Самолет Utair вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Милан, вернулся во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.

"Самолет благополучно приземлился во Внуково в 12:36 по мск", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет был вынужден прервать полет из-за проблем с шасси. Экипаж принял решение выработать топливо для безопасной посадки в московском аэропорту.

На борту находились 109 пассажиров.

В новость были внесены изменения (13:05 мск) - приводятся актуальные данные о посадке самолета во Внуково