В Брянске полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров

ТАСС, 14 мая. Сотрудники полиции в Брянске пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных банковских операциях на общую сумму более 800 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 800 млн рублей, а доход участников группы составил более 21 млн рублей", - говорится в сообщения.

Следователи установили, что злоумышленники создали через подставных лиц более десяти коммерческих организаций и, заключая фиктивные сделки, помогали юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов. "Для придания законного вида финансовым операциям подозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги", - отметила Волк.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность", "Неправомерный оборот средств платежей", "Уклонение от уплаты налогов").

Сотрудники полиции при участии Росгвардии провели 17 обысков по местам жительства задержанных и в их офисах, изъяли бухгалтерскую документацию, печати, электронные носители информации, банковские карты, наличные денежные средства. "Задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности, 56-летний местный житель. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.