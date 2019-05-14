СК возбудил дело о геноциде в ходе карательных операций в 1942-1943 годах

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей. Как сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко, основанием для возбуждения уголовного дела стало найденное в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области захоронение времен Великой Отечественной войны с останками 42 мирных граждан, в числе которых трое детей и беременная женщина.

"Установлено, что эти люди стали жертвами карательных операций, проводимых в ходе оккупации деревни Жестяная Горка Ленинградской (с 05.07.1944 года - Новгородской) области в 1942 году. Согласно архивным материалам, для массового убийства советских граждан из числа мирного населения была сформирована тайлькоманда полиции безопасности и СД, - сообщила представитель СК. - В 1942-1943 годах члены группы систематически расстреливали, причиняли не совместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и иными способами мирным гражданам, в том числе женщинам, детям, а также военнопленным, проходившим военную службу в Вооруженных силах СССР".

В состав группы входили 33 карателя - выходцы из Латвийской ССР, которые не были осуждены и скрылись на территории США, Канады и ФРГ, отметила представитель СК. Руководил группой немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года военным трибуналом Ленинградского военного округа за "зверские расправы над советскими гражданами".