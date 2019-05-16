Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек

ШАНХАЙ, 16 мая. /ТАСС/. Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм. Такие данные публикует в четверг пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел в первой половине дня в городском районе Чаннин на улице Чжаохуа. По уточненным данным, рухнула стена старой фабрики, где проходили работы по подготовке объекта к сносу.

По данным местных властей, два человека все еще заблокированы под обломками строения. Точное число находящихся в больницах города пострадавших не приводится, ранее сообщалось, что пострадали не менее 14 человек, состояние которых оценивается как стабильное.

На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушившегося участка составила порядка 1 тыс. кв м.

В новость внесены изменения (15:31 мск) - уточняется число погибших